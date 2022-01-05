Москва, 5 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В ситуации с протестами, которые происходят в настоящее время в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ, важно то, чтобы в нее не было никакого вмешательства извне. Об этом 5 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь российского лидера, слова которого приводит РИА Новости, отрицательно ответил на вопрос о том, обращались ли казахские власти к Москве за помощью в ситуации с протестами в республике.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал представитель Кремля.

«Важно, чтобы никто не вмешивался извне», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Казахстане 5 января начали массово отключать интернет.