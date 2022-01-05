Ростов-на-Дону, 5 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки в прививочной кампании от коронавируса приняли менее 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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В настоящее время число участников прививочной кампании на Дону достигло 1 млн 960,50 тыс. человек (+ 455 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 915,60 тыс. человек (+ 384 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что новогодние каникулы сказались на темпах вакцинации от коронавируса в Ростовской области. Суточный прирост привитых от COVID-19 на Дону упал до минимума.