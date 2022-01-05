Силовики в казахстанском Атырау начали переходить на сторону протестующих
Астана, 5 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Силовики в Атырау (Казахстан) начали переходить на сторону протестующих, передает 5 января Telegram-канал KazTag.
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Сообщается также, что в Алма-Ату прибыло большее количество военных для подавления протестов.
Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в Нур-Султане ввел чрезвычайное положение сроком на две недели.
Протесты начались 2 января в городе Жанаозен после повышения цены за 1 литр сжиженного газа до 120 тенге (ок. 21 рубля). До этого цена составляла 60 тенге.
Позже в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией.
В настоящее время беспорядки продолжаются.