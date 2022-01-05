Ростов-на-Дону, 5 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 20 случаев смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат КТ

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От COVID-19 скончались девять женщин в возрасте от 52 до 92 лет и 11 мужчин в возрасте от 64 до 85 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период эпидемии жертвами COVID-19 стали 9 714 жителей Ростовской области.