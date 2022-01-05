Санкт-Петербург, 5 мая, 2005, 16:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в настоящий момент госпитализированы 65 сотрудников сети магазинов "Пятерочка" с предварительным диагнозом гепатит "А". Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации территориального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Напомним, по словам начальника Эпидемиологического надзора территориального управления федеральной службы Роспотребнадзора Олега Паркова, вспышка гепатита среди сотрудников магазина "Пятерочка" связана с употреблением готовой продукции, которая была изготовлена фирмой "Эшель-Эли". Он подчеркнул, что продукция данной фирмы готовилась и транспортировалась "с грубым нарушением" санитарных норм.

Всего выявлен 761 человек, контактировавший с заболевшими гепатитом "А" сотрудниками "Пятерочки". Вспышки заболевания были выявлены в 23-х из 110 магазинов "Пятерочки" в городе, после чего все петербургские магазины сети были закрыты. После проведения необходимой дезинфекции на сегодняшний день открыты более половины магазинов "Пятерочка". Соответствующие материалы по проверке фирмы "Эшель-Эли", в которой участвовали сотрудники Госсанэпиднадзора, направлены прокурору Санкт-Петербурга Сергею Зайцеву и вице-губернатору города Людмиле Косткиной.