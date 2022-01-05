Актюбинск (Актобе), Казахстан, 5 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Полиция Актюбинска (Казахстан) применила водомёты против протестующих, которые прорываются к зданию администрации Актюбинской области. Видео происшествия 5 января было опубликовано в телеграм-канале Соловьев.

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В ролике также видно, что против нарушителей применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Тем не менее протестующие уже прорвались к крыльцу здания.

Напомним, в ряде городов Казахстана из-за резкого роста стоимости жидкого газа для автомобилей начались акции протеста и беспорядки. В Актюбинске до 5 января не было стычек с полицией.