Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Алма-Ате от действий протестующих пострадали несколько больниц. Эту информацию 5 января распространяет информационный центр комендатуры города.

OpenClipart-Vectors Уличные беспорядки

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«В результате противоправных действий пострадали пятеро сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города», — сообщили в инфоцентре.

По данным комендатуры, зафиксированы случаи вандализма на территориях медучреждений. Также сообщается о случаях, когда протестующие мешали проезду скорой помощи с пациентом.

Напомним, в ряде городов Казахстана из-за резкого роста стоимости жидкого газа для автомобилей начались акции протеста и беспорядки. В Алма-Ате сложная ситуация продолжается с 4 января. Сообщается о стычках протестующих с полицией.