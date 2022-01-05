Москва, 5 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Во всех регионах РФ отмечается снижение случаев COVID-19. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах РФ отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей … зарегистрировано в 45 регионах», — отмечается в сообщении.

Максимальные показатели заболеваемости остаются среди лиц старше 65 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России второй день подряд выявляют меньше 16 тыс. новых случаев COVID-19, следует из данных оперштаба.

За минувшие сутки подтвержденных случаев COVID-19 — 15 тыс. 772 в 84 регионах.

Накануне зарегистрировали 15 тыс. 903 инфицированных — это минимальные показатели с 17 июня 2021 г. Темп прироста составил 0,15 процента.

В целом с начала пандемии в РФ заразились коронавирусом 10 млн 585 тыс. 984 человека.