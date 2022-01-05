В Москве объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Москва, 5 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Из-за надвигающегося на Москву циклона объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Василий Иванов ИА REGNUM
Метель в Москве
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По данным Росгидромета, до 20:00 мск 5 января в столице РФ ожидается порывистый ветер и сильный снег.
Водителей призвали к соблюдению скоростного режима и ПДД, настоятельно порекомендовали парковаться вдали от деревьев.
Ранее в центре погоды «Фобос» отметили, что циклон «Аннет» принесет в Москву обильный снегопад: ожидается выпадение 20% месячной нормы осадков.