Москва, 5 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Из-за надвигающегося на Москву циклона объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

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По данным Росгидромета, до 20:00 мск 5 января в столице РФ ожидается порывистый ветер и сильный снег.

Водителей призвали к соблюдению скоростного режима и ПДД, настоятельно порекомендовали парковаться вдали от деревьев.

Ранее в центре погоды «Фобос» отметили, что циклон «Аннет» принесет в Москву обильный снегопад: ожидается выпадение 20% месячной нормы осадков.