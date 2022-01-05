Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В медучреждения Алма-Аты с начала протестов, по состоянию на утро 5 января, за медицинской помощью обратились 190 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения города.

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Сообщается, что семеро из пострадавших находятся в реанимации, их которых четверо — сотрудники полиции. 150 человек доставили на скорой помощи, 40 добрались до больниц сами.

Всего в медучреждения города поступило 137 правоохранителей и 53 гражданских лица.

Напомним, в городах Казахстана после резкого роста в январе стоимости жидкого газа для автомобилей начались многочисленные протесты, которые с 4 января начали перерастать в беспорядки. В Алма-Ате утром 5 января протестующие ворвались в здание администрации. Вскоре их выдворили оттуда.