Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Жителям Алма-Аты небезопасно выходить на улицы города. Информацию об этом 5 января распространяет комендатура города.

(сс) selyutinm Алма-Ата

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«В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом, просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города», — говорится в обращении.

В комендатуре также призвали жителей не посещать места скоплений людей и не выходить без надобности на улицу. Представителей СМИ призвали воздержаться от публикации непроверенной информации и опираться только на официальные источники.

Напомним, в городах Казахстана после резкого роста в январе стоимости жидкого газа для автомобилей начались многочисленные протесты, которые с 4 января начали перерастать в беспорядки. В Алма-Ате утром 5 января протестующие ворвались в здание администрации. Вскоре их выдворили оттуда.