Москва, 5 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. За сутки в столице России Москве госпитализированы 713 человек с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены 529 человек. Об этом 5 января сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В мегаполисе за сутки выявлено 2 тыс. 307 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 713 человек.

Отмечается, что в столице выздоровели еще 2 тыс. 648 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 880 тыс. 499.

В столице за сутки скончался 71 пациент с COVID-19.