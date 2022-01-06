Москва, 7 января, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Принципиально решить вопрос о том, что делать с накопительной частью пенсий граждан, предложила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия Роста»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Надо принципиально решить вопрос, что делать дальше с накопительной пенсионной системой и, самое главное, что нам делать с этими 5 трлн рублей», — сказала Дмитриева.

Она обратила внимание на то, что взносы на обязательный накопительный пенсионный элемент приостановлены с 2014 года, то есть фактически семь лет они уже не производятся.

При этом, по данным Минтруда, накопленные взносы на накопительный пенсионный элемент, которые производились с 2002 по 2014 год, составляют 4,9 трлн рублей.

«Представляется, что есть все основания для того, чтобы не продлевать каждый год приостановку перечисления пенсионных взносов, которая в народе получила название «заморозка пенсионных накоплений», а просто принять решение об отказе от обязательной накопительной пенсионной системы, от обязательных накопительных пенсионных взносов и системно решить вопрос о том, что нам делать с этими 4,9 трлн рублей, то есть практически с 5 трлн, которые вкладываются и имеют бесконечное количество рисков», — считает парламентарий.

При этом она обратила внимание на то, что, по данным Минтруда, получателей ежемесячных накопительных пенсий всего 107 тыс. человек, при этом 11 млн человек получили единовременную выплату.

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