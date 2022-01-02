Москва, , 10:02 — REGNUM Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года проиндексированы на 5,9% и в результате этого они в среднем увеличатся до 18 521 рубля.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При этом, согласно закону, с 2019 по 2024 год пенсии в России будут индексировать с 1 января, а не с 1 февраля, как это делалось ранее.

Также с 1 января 2023 года пенсии будут проиндексированы на 5,6%, а с 1 января 2024 года — на 5,5%. Как прогнозирует Пенсионный фонд России (ПФР), после этого средняя пенсия в стране в 2023 году будет составлять до 19 476 рублей, а в 2024 — до 20 469 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года жители России, которые были уволены с работы в результате сокращений, смогут выйти на пенсию досрочно.