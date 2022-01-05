Санкт-Петербург, 5 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. По количеству зараженных коронавирусом за сутки Петербург вновь занял первое место среди других субъектов страны.

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В Санкт-Петербурге второй день подряд выявляют немногим более 1,2 тыс. новых инфицированных коронавирусом — за минувшие сутки лабораторным путем было выявлено 1 273 носителя, что на 24 человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 5 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем в городе продолжает расти количество выздоровевших. За прошедший день с больничного были выписаны 1414 петербуржцев. При этом в городе на Неве продолжает отмечаться высокая смертность пациентов с COVID-19 — за 4 января в Петербурге был зарегистрирован 61 летальный случай, что на два случая меньше, чем за день до этого.

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразился 858 821 человек, из них 803 824 человека выписались, 28 328 человек умерли.