Москва, 7 января, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Во всем мире нет пока эффективного лечения COVID-19, но это не снимает ответственности с оперативного штаба. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов.

Duma.gov.ru Олег Нилов

«А лечение, лечение разве не провалено? Да, во всём мире нет пока эффективного лечения коронавируса, но это не снимает ответственности с тех, кто должен был разработать, во всяком случае, какие-то новые протоколы, новые лекарства. Этот вопрос надо задавать штабу», — сказал Нилов.

Он обратил внимание на огромное количество вопросов по эффективности тех мер, которые принимались за два года.

«Пётр Олегович Толстой правильно сказал: провалена работа по просвещению и пропаганде. Сразу на него посыпались какие-то там шиканья — не трогайте, правильно сказал человек!» — отметил парламентарий.

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