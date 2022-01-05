Москва, , 11:27 — REGNUM Александр Гинцбург — директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи — рассказал, какие вакцины станут доступны жителям РФ в 2022 году.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В первую очередь он отметил появление назальной вакцины, НИЦЭМ также планирует провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего и от гриппа, и от COVID-19. Также станет доступна «детская» вакцина от коронавируса.

Центр им. Гамалеи разработал несколько вакцин от коронавируса: первую в мире вакцину «Спутник V», однокомпонентную «Спутник Лайт», а также «Спутник М» — для детей 12 — 17 лет.

Разработчиком назальной вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ.