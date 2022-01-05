Нижний Новгород, 5 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Нижегородской области подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Cap.ru В ковидном госпитале в Батыревском районе Чувашии

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По его словам, заболевание выявлено у 28-летней пациентки, девушка не была вакцинирована. Ее самочувствие оценивается как средней степени тяжести, лечение проходит в одном из ковидных стационаров региона. Поражение легких составляет 25%.

«Получает лечение согласно методическим рекомендациям Минздрава России», — подчеркнул министр.

Также он добавил, что заражение, вероятно, произошло за пределами Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 30 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 928 человек. По состоянию на 5 января в области выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 84 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 232 727 случаев.

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