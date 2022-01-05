Москва, 5 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Прирост подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки составил 15 772, сообщает 5 января федеральный оперативный штаб.

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4 января в оперативном штабе сообщали о 15 904 новых случаях. До этого дня суточный прирост случаев заражения новой коронавирусной инфекцией держался выше отметки в 16 тыс. с 18 июня 2021 года.

Снижение темпов распространения COVID-19 в России началось в середине ноября прошлого года. На пике заболеваемости — в начале ноября — выявлялось до 41 тыс. новых случаев за сутки.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России с начала пандемии по состоянию на 5 января составляет 10 млн 585 тыс. От последствий заболевания умерли 313 тыс. человек, выписано по выздоровлении 9,6 млн человек.

С конца декабря 2021 года в мире наблюдается взрывной рост заражаемости COVID-19 в связи с распространением нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». 4 января во всех странах мира было выявлено более 2,5 млн новых случаев COVID-19, 1 млн из которых пришёлся на США.