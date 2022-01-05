Москва, 5 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Нулевой темп прироста случаев COVID-19 зарегистрирован в Чукотском АО. Об этом 5 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

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Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Чукотский АО — 0,02%; Тува, Камчатский край — 0,03%; Калмыкия, Магаданская область — 0,04%.

За сутки в РФ выявили 15 тыс. 772 случая коронавируса, общее число в стране за время пандемии выросло до 10 млн 585 тыс. 984. Темп прироста составляет 0,15%.