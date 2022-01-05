Астана, 5 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Пользователи Народного банка Казахстана (Halyk Bank) стали жаловаться на сбои при обслуживании в банкоматах и мобильных приложениях. Об этом 5 января сообщает пресс-служба банка.

Банкомат

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"Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что Halyk Bank и все его системы работают исправно в обычном режиме, включая банкоматы, банковские приложения для физических лиц Halyk Homebank и юридических лиц Onlinebank», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сбои возможны из-за перебоев в работе интернет-провайдеров. В банке также отметили, что сложности могут начаться из-за введенного в стране чрезвычайного положения.

Напомним, в Казахстане с января стоимость жидкого газа для автомобилей начали определять на торгах. После этого цены на топливо скакнули более чем вдвое, что вызвало многочисленные протесты и беспорядки 5 января, которые продолжились на следующий день. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку