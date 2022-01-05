Актюбинск (Актобе), Казахстан, 5 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в городе Актюбинск (Казахстан) отказались выполнять распоряжение задерживать протестующих. Об этом 5 января сообщает местный информационный портал Orda.kz.

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По данным журналистов, возле адмистрации Актюбинской области собралось около тысячи протестующих. Они там простояли всю ночь и жгли костры. Активисты требуют, чтобы к ним на встречу вышел глава области.

Сообщаестя, что протесты в Актюбинске проходят без беспорядков, но к 5 января «люди более эмоциональные, чем вчера».

Напомним, в Казахстане с января стоимость жидкого газа для автомобилей начали определять на торгах. После этого цены на топливо скакнули более чем вдвое, что вызвало многочисленные протесты и беспорядки 5 января, которые продолжились на следующий день. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку.