Астана, 5 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Причиной возникновения кризисной ситуации в Казахстане стали ошибки министерства энергетики республики. С таким заявлением 5 января выступил перед журналистами депутат Мажилиса (парламента) страны Бахытбек Смагул.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Он сообщил, что члены парламентских фракций партий Nur Otan, «Ак жол» и «Народная партия Казахстана» направили депутатский запрос и. о. премьер-министра Республики Казахстан Алихану Смаилову.

«Несмотря на то, что проблема обострилась в первые дни нового года, следует отметить, что предпосылки к этому были видны и раньше. Вопросы, касающиеся рынка сжиженного газа, дефицита топлива, ценообразования в отрасли неоднократно поднимались, в том числе депутатами Мажилиса», — сказал Смагул.

Депутат отметил, что в Казахстане не сформирован единый национальный рынок сжиженного газа. При этом в 2021 году образовался дефицит этого топлива на уровне 15%.

Напомним, в Казахстане с января стоимость жидкого газа для автомобилей начали определять на торгах. После этого цены на топливо скакнули более чем вдвое, что вызвало многочисленные протесты и беспорядки 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку.