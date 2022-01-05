Астана, 5 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. На фоне протестов в городах Казахстана с 4 января в Алма-Ате и Нур-Султане происходят перебои в работе соцсетей и мессенджеров.

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Несанкционированные акции в Казахстане начались 2 января в Жанаозене (Мангистауская область), граждане недовольны повышением цен на газ. Митинги прошли и в ряде других городов страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате и Мангистауской области режим чрезвычайного положения до 19 января.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку.