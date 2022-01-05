Астана, 5 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В городе Тараз, который является административным центром Жамбылской области Казахстана, протестующие в ночь на 5 января повредили десять полицейских автомобилей. Об этом говорится в обращении главы Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, обнародованного пресс-службой администрации региона.

OpenClipart-Vectors Уличные беспорядки

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«Опрокинуто и сожжено более десяти полицейских машин, значительно пострадали здание аппарата акима области, отделение банка», — говорится в обращении.

По мнению главы области, те несколько сотен молодых людей, которые устроили беспорядки в городе, поддались на провокации «определённой группы». Он напомнил, что нарушители закона несут за это ответственность.

Напомним, в Казахстане с 1 января стоимость жидкого газа для автомобилей начали определять на торгах. После этого цены на топливо скакнули более чем вдвое, что вызвало многочисленные протесты. Несмотря на заявление представителей правительства о снижении цен до прежнего уровня, в ряде городов страны прошли беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку.