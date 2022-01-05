Астана, 5 января, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Особую вину за допущение протестной ситуации в Казахстане возложил на правительство страны казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Об этом 5 января сообщила пресс-служба главы государства по итогам экстренного совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

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Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве. Президент конкретно указал на вину министерства энергетики и компаний «Казмунайгаз» и «Казакгаз».

Глава государства раскритиковал ход реализации своего поручения, которое было дано в июне прошлого года с целью ускорить строительство завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области, на базе «КазГПЗ». На сегодняшний день не решены вопросы финансирования данного проекта, существует только технико-экономическое обоснование.

Также Токаев разъяснил, что так как не были проработаны действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, и не были предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе онлайн-торгов, министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги.

Глава Казахстана уточнил, что после введения режима чрезвычайного положения в Алма-Ате и в Мангистауской области наблюдается постепенная стабилизация ситуации. Сотрудники МВД, СОБР и Нацгвардии, получив все необходимые полномочия, успешно справляются со своими задачами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Казахстана Токаев заявил о перезагрузке газовой и газоперерабатывающей отрасли.