Астана, 5 января, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Заявление о необходимости качественной перезагрузки газовой и газоперерабатывающей отрасли Казахстана сделал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 5 января сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания правительства.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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Токаев пояснил, что без системных и при этом продуманных, поэтапных реформ в газовой и газоперерабатывающей отрасли обойтись уже невозможно, так как страна может оказаться без инвестиций в эти важнейшие отрасли, а следовательно, и без газа.

«Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка», — отметил президент Казахстана.

В целях стабилизации социально-экономической ситуации в стране Токаев дал ряд поручений правительству. В частности, глава Казахстана поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней. Кроме того, было дано поручение о переносе на год перехода на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

Генеральной прокуратуре Казахстана дано поручение провести расследование на предмет ценового сговора в вопросе реализации сжиженного газа.

Также Токаев поручил рассмотреть необходимость ввода моратория на повышение тарифов на оплату коммунальных услуг сроком на 180 дней, ввести государственное регулирование цен по ряду социально значимых продовольственных товаров, и рассмотреть вопрос субсидий для социально уязвимых слоёв населения арендной платы по вторичному жилью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом Казахстана Токаевым указа по отставке правительства.