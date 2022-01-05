Астана, 5 января, 2022, 07:19 — ИА Регнум. По итогам заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, а также бензин. Кроме того, он дал ряд других поручений для стабилизации социально-экономической ситуации. Об этом 5 января сообщила его пресс-служба.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«Ввести госрегулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней», — отмечается в сообщении.

Также он поручил «ввести ценовое госрегулирование по социально значимым продовольственным товарам», «рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения», «рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней».

Также Токаев поручил приступить к разработке закона «О банкротстве физлиц» и создать общественный фонд «Народу Казахстана» — для решения проблем здравоохранения и детей.

Напомним, накануне жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на протесты против роста цен на сжиженный газ. Президент Казахстана поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Но протесты распространились и на другие города. Позднее президент ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алма-Ате до 19 января.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство республики.