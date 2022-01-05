Москва, 5 января, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Вакцина для детей всех возрастов и назальная вакцина от коронавируса станут широко доступны в 2022 году. Об этом рассказал 4 января директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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Специалист пояснил, что в 2022 году можно ожидать в широком доступе вакцину от коронавируса для детей всех возрастов и назальный вариант вакцины «Спутник V».

Кроме того, Гинцбург отметил, что к концу 2022 года запланировано проведение клинических исследований вакцины, которая будет защищать сразу от гриппа и от коронавируса. По мнению учёного, уже в следующем году эта вакцина станет доступна для всех, и, в первую очередь, для детей.

Гинцбург подчеркнул, что вакцинация детей будет проводиться строго на добровольной основе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал об опасности переохлаждения организма.