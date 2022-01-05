Астана, 5 января, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Указ об отставке правительства подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, временное исполнение обязанностей премьер-министра страны возложено на Смаилова Алихана. Об этом сказано в документе, опубликованном 5 января пресс-службой казахстанского лидера.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

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«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», — сказано в указе главы Казахстана.

Кроме того, в документе предписывается членам правительства Казахстана исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах президента Казахстана Токаева объявить об отставке правительства на фоне массовых акций протеста в стране, связанных с подорожанием сжиженного газа для автотранспорта.