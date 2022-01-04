Москва, 4 января, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Более 195 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 4 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

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«За последние сутки проведено 197 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 января остаются 1 150 738 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 241,7 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января федеральный оперативный штаб сообщил, что российские медики подтвердили 15 903 новых случая заражения SARS-CoV-2 за истекшие сутки.