Астана, 4 января, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал с соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности», — сказал он в видеообращении.

Токаев добавил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными.

«Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к протестующим вышли вице-премьер республики Ералы Тугжанов и глава Мангистауской области Нурлан Ногаев. Они пообещали, что власти снизят цены на газ в регионе до 50 тенге за литр газа вместо 120 тенге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

Однако протестующие отказываются расходиться. Среди их требований — встреча с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, демонстранты начали разворачивать палатки.