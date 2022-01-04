Брюссель, , 21:19 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе России с Украиной, а также предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Жозеп Боррель European Parliament

«Жозеп Боррель перед визитом на Украину созвонился с Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить наращивание военных сил России на границе с Украиной», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства ЕС.

Также отмечается, что стороны обсудят «два проекта договоров по гарантиям безопасности, которые Россия адресовала США и членам альянса».

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения НАТО на восток являются неприемлемыми.

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