Брюссель, , 17:52 — REGNUM 4 января на Украину прибудет глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Жозеп Боррель European Parliament

«Высокий представитель, вице-президент Жозеп Боррель посетит Украину 4−6 января, — говорится в сообщении. — Его первая зарубежная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины».

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения НАТО на восток являются неприемлемыми.