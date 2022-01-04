Актюбинск (Актобе), Казахстан, 4 января, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В Казахстане власти города Актюбинск снизили цену на сжиженный газ до 50 тенге на фоне протестов против повышения цен на топливо. Об этом 4 января сообщила пресс-служба городской администрации в Instagram.

ИА REGNUM Казахстан

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В пресс-службе отметили, что в городе участники митинга потребовали от местного исполнительного органа решения двух вопросов. Первое — освобождение задержанных в ходе митинга, которое было выполнено.

Второе требование протестующих касалось снижения цены на сжиженный газ.

«Это требование также выполнено — цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге», — добавили в пресс-службе.

В Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам, что вызвало многочисленные протесты по всей стране.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал вышедших на улицы для участия в акциях протеста соотечественников не поддаваться призывам деструктивных лиц, которые заинтересованы в подрыве стабильности и единства общества.