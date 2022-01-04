Рим, 4 января 2022, 19:05 — REGNUM Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски», российский спортсмен Александр Большунов занял второе место.

Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо
Steffen Prößdorf

Заключительный, шестой этап гонки прошел 4 января в Валь-ди-Фьемме (Италия). Лыжники соревновались в масс-старте на 10 км свободным стилем.

Большунов пришел к финишу с отставание в 2 минуты 3,2 секунды. Третьим стал финн Ийво Нисканен (+3.14,5).

Как сообщало ИА REGNUM, российская лыжница Наталья Непряева стала четвертой в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км, который был заключительным этапом многодневной гонки «Тур де Ски».

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