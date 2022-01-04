Рим, , 19:05 — REGNUM Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски», российский спортсмен Александр Большунов занял второе место.

Йоханнес Клебо Steffen Prößdorf

Заключительный, шестой этап гонки прошел 4 января в Валь-ди-Фьемме (Италия). Лыжники соревновались в масс-старте на 10 км свободным стилем.

Большунов пришел к финишу с отставание в 2 минуты 3,2 секунды. Третьим стал финн Ийво Нисканен (+3.14,5).

Как сообщало ИА REGNUM, российская лыжница Наталья Непряева стала четвертой в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км, который был заключительным этапом многодневной гонки «Тур де Ски».

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