Рим, , 15:15 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева стала четвертой в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км, который был заключительным этапом многодневной гонки «Тур де Ски», который проходит в Италии. Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Непряева Granada

При этом победительницей этапа стала представительница Норвегии Хейди Венг, которая финишировала за 35 минут 41,2 секунды.

Второе место заняла Эбба Андерссон из Швеции, отставшая от победительницы на +7,0 секунды, третьей — француженка Дельфин Клодель, отставание которой составило +28,5 секунды.

Показавшая четвертый результат российская спортсменка отстала от победительницы на 32,3 секунды.

При этом Непряева заняла первое место в общем зачете «Тур де Ски» с результатом 1 час 59 минут 38,5 секунды. Второе место заняла Андерссон, отставшая от победительницы на +46,7 секунды, третье — Венг, отставание которой составило +1 минуты 07,7 секунды.

Отметим, Наталья Непряева стала первой из российских спортсменок победительницей многодневной гонки «Тур де Ски».