Актау, Казахстан, 4 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Мангистауской области Казахстана протестующие пытаются штурмом взять здание администрации областного центра города Актау, передает 4 января корреспондент ИА REGNUM.

Казахстан

В Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам. После этого в Мангистауской области более чем вдвое выросли цены на сжиженный газ до 120 тенге (около 20 рублей) за литр, что вызвало многочисленные протесты.

В свою очередь вице-премьер республики Ералы Тугжанов на встрече с протестующими в Актау пообещал снизить цены на сжиженный газ для автомобилей до 50 тенге (около 8,5 руб) за литр.

Читайте также: Президент Казахстана Токаев обратился к протестующим