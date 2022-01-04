Нур-Султан, , 17:25 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал вышедших на улицы для участия в акциях протеста соотечественников не поддаваться призывам деструктивных лиц, которые заинтересованы в подрыве стабильности и единства общества.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества», — написал он в Twitter.

Президент Казахстана добавил, что правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге (8,45 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам. После этого в Мангистауской области более чем вдвое скакнули цены на сжиженный газ до 120 тенге (около 20 рублей) за литр, что вызвало многочисленные протесты. Водители потребовали снизить цены на топливо и начали перекрывать дороги.

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