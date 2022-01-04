Горно-Алтайск, 6 августа, 2023, 17:50 — ИА Регнум. В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на перевале в Республике Алтай пострадали девять человек. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в ГИБДД по региону.

МВД по Республике Алтай

«Пострадавших девять, место пока неизвестно. Столкнулся легковой автомобиль с микроавтобусом. Инспекторы недоступны, это Семинский перевал, связи там нет», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волгоградской области погибли четыре человека. ДТП произошло в ночь на 4 августа на 157-м км трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский. 70-летний водитель Toyota Auris выехал на «встречку», где столкнулся с Renault Logan под управлением 48-летнего водителя.

Шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на автотрассе в Петровском округе Ставропольского края. На момент ДТП в салоне ехали 28 пассажиров, автобус выполнял рейс Астрахань — Ставрополь.