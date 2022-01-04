Астана, 4 января, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Казахстане, возможно, при участии России построят АЭС. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

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«В Казахстане наблюдается рост цен на электроэнергию. Выходом из этого может стать строительство атомной электростанции», — сообщил эксперт.

По сведениям политолога, тему строительства российской АЭС в восточных регионах Казахстана обсуждали президенты двух стран. Они также обсуждали сотрудничество в образовательной сфере, создание филиалов ведущих ВУЗов России в Казахстане, в частности — МГТУ им. Баумана, МФТИ и МГУ им. Ломоносова, отметил эксперт.

Напомним, что 29 декабря 2021 года на неформальном саммите стран СНГ состоялась отдельная встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.