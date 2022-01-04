Берлин, 4 января, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Глава немецкой компании Uniper Клаус-Дитер Маубах допустил возможность введения ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2» со стороны Соединенных Штатов в случае обострения конфликта между Россией и Украиной.

Gazprom.ru Газопровод «Северный поток»

«Если конфликт между Россией и Украиной обострится, то газопровод может стать целью американских санкций», — сказал он в интервью газете Rheinische Post.

Вместе с тем он отметил, что закрытие газопровода стало бы экономическим риском для Uniper и газоснабжения европейских стран в целом.

«Германия удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе через импорт, а половина, опять-таки, из России», — заключил Маубах.

Напомним, ранее газета Politico со ссылкой на источники в Республиканской партии США сообщила, что новые санкции против газопровода «Северный поток — 2» может в скором времени принять американский Сенат.

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