Санкт-Петербург, 4 января, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды, на город надвигается сильный снегопад. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

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По информации Росгидрометцентра, с 21:00 часа 4 января до 21:00 часа 5 января на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду, — пояснили в Смольном. — Водителям необходимо проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность должны проявлять и пешеходы».