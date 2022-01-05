Москва, 6 января, 2022, 01:00 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают дальнейшей цифровизации в финансовой сфере, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

«Цифровизация в финансовой сфере и на стыке с другими сферами — это тоже такая тенденция, которая будет происходить и в 2022 году», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Яркий пример — это принятие закона о создании на базе Банка России цифровой платформы «Знай своего клиента», которая позволит кредитным организациям и микрофинансовым организациям, обращаясь к этой цифровой платформе, без всяких проблем проводить операции для добросовестных клиентов, которые не входят в группу риска по проведению сомнительных операция, привел он пример.

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«Таких добросовестных клиентов 99 с лишним процентов. Для большинства это благое дело, 0,7%, по статистике ЦБ, клиентов проводят сомнительные операции, для них наступят трудные времена, операции для них будут блокироваться при этом они будут исключаться из реестра ФНС», — прогнозирует Аксаков.

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