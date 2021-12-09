Москва, , 13:17 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об обслуживании банками клиентов, исходя из ранжирования их по подозрительности, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря. Речь идет о создании на базе Банка России платформы «Знай своего клиента».

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вводится понятие «подозрительные операции». К ним будут относиться операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

ЦБ будет оценивать степень (уровень) риска совершения подозрительных операций кредитными организациями, клиентами кредитных организаций — юрлицами за исключением государственных органов и органов местного самоуправления, а также индивидуальными предпринимателями (ИП).

ЦБ относит каждое такое юридическое лицо (каждого индивидуального предпринимателя) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степеней (уровней) риска совершения им подозрительных операций

При этом операции клиентов с низким уровнем риска должны проводиться беспрепятственно, банки не смогут применять в отношении них «отказные» полномочия (создается экосреда «зеленых» клиентов). Для клиентов, отнесенных банком и ЦБ к высокому уровню риска, устанавливается запрет на проведение всех операций. Такие лица, как правило, не ведут хозяйственную деятельность и специально создаются для проведения сомнительных операций.

По предварительной оценке ЦБ, около 99% клиентов кредитных организаций — это юрлица с низким уровнем риска, 0,7% — с высоким.

ЦБ вправе разместить на своем официальном сайте информацию об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций, которая носит для пользователей этой информации справочный характер. Состав этой информации и порядок доступа к ней устанавливаются нормативным актом ЦБ.

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