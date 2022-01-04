Санкт-Петербург, 4 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, 5 января в городе пройдет сильный снегопад, предупреждает 4 января ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на среду, 5 января, в Петербурге местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный умеренный, днем южный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью −1…−3 градуса, днем −1…+1 градус.

«На дорогах гололедица, сложная обстановка», — говорится в сообщении.