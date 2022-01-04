Ростов-на-Дону, 4 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 29 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Жертвами COVID-19 стали 16 женщин в возрасте от 44 до 97 лет и 13 мужчин в возрасте от 44 до 83 лет. У всех ковид-пациентов были хронические заболевания.

За весь период эпидемии в Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 9 694 пациента.