Смоленск, 11 апреля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Управление Федеральной службы безопасности по Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершенных нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха «Катынского дела».

Goku122 Памятник у подножия Лысой горы в Свентокшиских горах. Польша

Документы были переданы в ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Смоленской области» в рамках проекта «Без срока давности», передаёт ТАСС.

Архив включает справки, разведывательные данные и спецсообщения контрразведки «Смерш», которые датированы 1944–1945 годами. Большую часть документов составляют протоколы допросов поляков, служивших у нацистов в Смоленской области, а также судебно-медицинского эксперта Будапештского городского королевского суда Имре Сечоди и члена комиссии по расследованию убийства польских офицеров в Катынском лесу Болеслава Смектала и других причастных.

Так, уроженец Польши Эдуард Потканский, служивший в рабочем батальоне, который был сформирован немцами из поляков в лагере при станции Красный Бор в Смоленской области, рассказал, что летом 1943 года нацисты решили показать участникам рабочего батальона могилы польских офицеров в Катынском лесу.

«По словам немцев, в этих могилах лежало до 12 тысяч расстрелянных польских офицеров, а еще до 3 тысяч человек находятся в другом месте, и могилы эти еще не открыты», — вспоминал Потканский.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ регулярно публикует архивные документы о событиях Великой Отечественной войны. Так, в феврале были рассекречены материалы о зверской казни нацистами подпольщиков из «Молодой гвардии» зимой 1943 года. В частности, обнародованы копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других молодогвардейцев.

11 апреля ФСБ рассекретила документы, согласно которым отряды немецких карателей, которые нацисты сформировали после оккупации Смоленской области в годы Великой Отечественной войны, массово расправлялись с мирными жителями. В частности, в Смоленске было расстреляно более 1 тыс. человек, следует из рассекреченных архивных документов.

19 января управление ФСБ России по Архангельской области рассекретило архивное дело в отношении участника нацистских карательных операций, уроженца Херсонской области Эдгарда Зееля. Он с пособниками проводил их в годы Великой Отечественной войны в Каменец-Подольской области Украины. Согласно документам, в январе 1944 года полицай Зеель совместно с отрядом СС принимал участие в карательной операции против советских партизан и мирных жителей в селе Коневка.

ФСБ 4 октября 2023 года рассекретила архив о сотрудничестве поляков с немцами в концлагере «Шталаг-1А». Согласно документам, поляки в нацистском концлагере заслужили у немцев право занимать лучшие места. Их назначали руководить участками — столовой, баней, складом. Выслуживаясь, поляки получали хорошие должности.