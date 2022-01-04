Санкт-Петербург, 4 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Санкт-Петербург по итогам минувшего дня занял второе место среди регионов страны по числу вновь выявленных носителей коронавируса. Сутками ранее он был на первом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувший день в городе лабораторным путём подтвердилось 1297 заражений, что на 44 меньше, чем днём ранее. Об этом 4 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем, за минувшие сутки по выздоровлению в Петербурге были выписаны 1223 человека, что на 505 пациентов больше, чем 3 января. Также зарегистрировано 63 летальных случая среди пациентов с COVID-19, что на восемь смертей больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 857 548 горожан, из них 802 410 человек выздоровели. Умерли от ковида, как основной причины смерти, 28 267 петербуржцев.