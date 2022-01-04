Ростов-на-Дону, 4 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение дня 4 января ожидается штормовой ветер. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте донского МЧС России.

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Согласно данным Ростовского гидрометцентра, в большинстве районов пройдут снег, мокрый снег и дождь. В ряде территорий ожидаются гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Ветер местами усилится до 19−22 метров в секунду.

Температура воздуха в дневные часы составит +1…+6 градусов, во второй половине дня по северу столбики уличных термометров опустятся до −3…+2 градусов.